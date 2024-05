PADOVA - Sciopero in programma al Valle di via Minio, all’Arcella. Giovedì infatti studenti, famiglie, collaboratori scolastici, impiegati di segreteria, tecnici e docenti del Valle, scenderanno in piazza per sottolineare la situazione che definiscono ormai insostenibile della loro scuola - che da anni è ospitata dai frati - e chiedere una sede di proprietà pubblica, sicura, accogliente e bella. Come recita, appunto, il motto scelto per la mobilitazione: “Una scuola pubblica, della Repubblica”.



LA STORIA

L’istituto “Giovanni Valle”nasce nel 1969-70, quando venne istituito un nuovo indirizzo di studi per “Disegnatore Grafico Pubblicitario” dislocato all’Istituto Professionale Femminile Ruzza. Nel 1991 divenne un istituto professionale statale autonomo e prese il nome di “Giovanni Valle”, il nome del cartografo autore della più bella e famosa pianta della città, edita nel 1784, per tutti la “Pianta del Valle”. È da quel momento che la scuola viene ospitata in una struttura di proprietà privata, l'istituto dei Rogazionisti di via Minio, che da 33 anni riscuote un cospicuo affitto per la porzione di edificio riservata all'istituto professionale. Questo però - puntualizzano studenti, famiglie e tutto il personale - senza che ci sia mai stato alcun intervento per renderla una sede scolastica degna di definirsi tale.

Non si tratta però della prima protesta dell'istituto professionale che ha coinvolto tutte le componenti scolastiche organizzata allo scopo di chiedere che venga posta fine a questa situazione. Una questione ben conosciuta dalla Provincia, cui dipende il Valle, come riferisce il vicepresidente e consigliere delegato Luigi Bisato. «Sul tema del Valle - spiega Bisato - abbiamo già avuto un colloquio in Prefettura ed il prefetto ha avviato la procedura di raffreddamento, stiamo valutando con i Rogazionisti la possibilità di intervenire grazie al Bonus 110% dedicato alle Onlus in quanto loro rientrano tra coloro che, avendo già avviato le pratiche prima del ritiro del provvedimento, potrebbero usufruirne. Un'operazione però eseguita con una formula economica che alla fine porti l'istituto professionale ad essere proprietà della Provincia».



IL FUTURO

L'idea, ha proseguito Bisato è di riqualificare parte dell'edificio e parte abbatterlo il tutto nel rispetto delle norme. «Stiamo proseguendo in ogni caso i colloqui con la proprietà per ottenere una sistemazione del Valle più dignitosa e da realizzare in tempi brevi - ha concluso il vicepresidente - in alternativa al possibile utilizzo del 110% si pensa di utilizzare altri tipi di finanziamenti previsti dalle normative vigenti, l'idea è quella di realizzare un istituto scolastico nuovo dove sistemare il Valle».