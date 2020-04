Protesta davanti all'ospedale: denunciati 22 sindaci

PADOVA - Denunciati ventidue sindaci della Bassa Padovana che si sono ritrovati oggi davanti all'ospedale di Schiavonia per una conferenza stampa e per un'azione di protesta per chiedere la graduale riapertura alla popolazione locale di almeno una parte delle attività ordinarie del nosocomio, al momento destinato unicamente a pazienti Covid 19. Una iniziativa che con l'hashtag#UnOspedalePerLaBassa sta coinvolgendo i cittadini da metà marzo.



Poco dopo l'avvio dell'incontro, cui tutti hanno partecipato rispettando le misure di sicurezza e indossando le mascherine, sono arrivati i vigili del comune di Monselice che hanno denunciato tutti i presenti, giornalisti inclusi, per assembramento. «Eravamo lì per rispondere a una precisa richiesta del territorio che ancora non ha avuto risposta - spiega Luca Callegaro, sindaco di Arquà Petrarca - ci sono 180mila cittadini che al momento sono privi di ospedale, visto che si parla di una graduale riapertura delle attività vorremmo capire se c'è un cronoprogramma per l'ospedale di Schiavonia che da metà marzo è stato destinato unicamente all'emergenza, ci siamo visti arrivare i vigili».



Presenti alla dimostrazione i sindaci di Arquà Petrarca, Baone, Borgo Veneto, Battaglia Terme, Due Carrare, Conselve, Montagnana, Granze, Castelbaldo, Sant'Urbano, Merlara, Pernumia Ospedaletto Euganeo, Casale di Scodosia, Bagnoli, San Pietro Viminario, Sant' Elena, Barbona e Villa Estense. Ultimo aggiornamento: 15:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA