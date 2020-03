Fiocco azzurro a Schiavonia: è nato il primo bimbo, fine della quarantena

ESTE - «È nato il primo bimbo, Massimo, di 3,140 kg, figlio secondogenito di una coppia di Este, all ospedale di Schiavonia». Il presidente del Veneto, Luca Zaia, lo ha annunciato con enfasi sottolineando che poi si tratta di «una buona notizia assieme a quella che vede nei reparti di rianimazione l'inizio dello "svezzamento" dei malati: significa che - ha spiegato - si stanno stubando i pazienti che, pian piano, potranno ritornare all'ospitalità ordinaria prima di ritornare a casa».



La nascita al nosocomio di Schiavonia, oggi a mezzanotte nel primo giorno di "riapertura", segna anche la fine della quarantena e dell'isolamento, dallo scorso 21 febbraio quando furono riscontrati tra i pazienti i primi due casi di infezione Covid-19 in Veneto, ed anche la prima vittima. «Un fiocco azzurro che, per noi, ha il grande valore della rinascita» ha detto il dg dell'Ulls Euganea, Domenico Scibetta, "battezzando" la ripresa dell'attività dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta.



«La mamma era entrata in ospedale in travaglio nella notte, poi il parto spontaneo» ha spiegato Scibetta rilevando che oltre all'ostetricia e alla ginecologia, hanno ripreso il Pronto soccorso, la pediatria mentre stanno già affluendo i pazienti degli interventi programmati di chirurgia, che si terranno domani quando anche riprenderà il Punto prelievi e l'attività ambulatoriale. L'ospedale, com'è noto, dispone di una sezione separata completamente isolata per pazienti con Covid-19. «Ci piace pensare che nulla avviene per caso - ha spiegato Scibetta -: e allora quella porta che si spalanca verso il mondo, e il mondo lo fa tornare dentro l'ospedale, la vediamo come un importante segnale di vita» avvenuto proprio l'8 marzo nel giorno della festa della donna. «Il mio pensiero e i miei auguri - ha concluso - vanno per questo a tutte le donne dell' Euganea». © RIPRODUZIONE RISERVATA