«Io, schiava del sesso a 25 anni per un mese»

di Maria Elena Pattaro

ESTE -, segregata nell'appartamento gestito da una connazionale. Per unal'incubo iniziato a Este un mese fa, tra le mura di un'abitazione a luci rosse, si è finalmente dissolto. Giovedì pomeriggio, infatti, i carabinieri della compagnia di Este hanno fatto irruzione nell'appartamento, arrestando per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché perXue Guifen, una 60enne cinese che teneva sotto scacco la giovane connazionale, che ormai aveva perso le speranze di uscire da quel vortice di ricatti e prigionia: ai militari che l'hanno sorpresa in abiti succinti, pronta per l'ennesimo appuntamento della giornata, la ragazza ha raccontato di essere arrivata a Este un mese fa, dopo aver vissuto a Milano.Sempre secondo il suo racconto, la connazionale l'aveva costretta a prostituirsi con la promessa di ricevere una percentuale dei profitti, e il denaro le sarebbe servito a, dove avrebbe iniziato una nuova vita. Ma il patto non era stato rispettato, anzi: la sua protettrice non solo si era tenuta tutti i guadagni, ma aveva anche, lasciandole intendere che, essendoavrebbe avuto problemi con la giustizia...