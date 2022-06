Per evitare un cane finisce fuori strada. Schianto sulla Romea tra camion e auto, un ferito Foto

ARRE-CODEVIGO - Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco, impegnati nell'arco di poche ore in due incidenti che per pura casualità non hanno provocato vittime. Il primo schianto è avvenuto alle 23,30 di giovedì 23 giugno nel comune di Arre. Un'automobilista secondo una prima ricostruzione, avrebbe incrociato sulla sua traiettoria un cane. Per evitare l'impatto, avrebbe sterzato finendo fuori strada. Soccorso dal personale medico del Suem 118, l'uomo è uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo. L'auto completamente distrutta è stata recuperata dai Vigili del fuoco e successivamente portata via da un carroattrezzi. La seconda emergenza si è verificata oggi 24 giugno all'alba. Attorno alle 6 lungo la SR 309 Romea all'altezza del comune di Codevigo, si sono venuti a scontrare un'autocisterna e un'utilitaria. Nell'impatto è rimasto ferito il conducente dell'auto. Il mezzo pesante stava trasportando gas argon. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per metterlo in sicurezza ed evitare conseguenze più gravi. È stata tamponata una perdita di gasolio del camion per scongiurare anche danni ambientali. Il ferito è stato accompagnato al vicino ospedale di Piove di Sacco, le sue condizioni sono rassicuranti. (di Cesare Arcolini)