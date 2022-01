Si schianta in rotonda con la Kia contro una Toyota: tasso alcolico 5 volte oltre il limite

NOVENTA PADOVANA - Ha fatto festa con gli amici a base di alcol, poi si è messo al volante. Ubriaco fradicio al volante di una Kia si è schiantato contro una Toyota alla rotonda che unisce piazza Europa con via Roma a Noventa Padovana.

E' successo qualche minuto dopo la mezzanotte del 28 gennaio. Entrambi i conducenti sono del posto e hanno 27 anni. Sono usciti dall'abitacolo illesi, ma quando sul luogo della segnalazione per gli accertamenti di rito sono giunti i carabinieri della locale stazione, per l'automobilista al volante della Kia sono cominciati i guai.

Sottoposto all'esame dell'alcoltest è risultato positivo oltre 5 volte il limite consentito dal Codice della Strada. Inevitabile per lui, che evidenziava uno stato psicofisico precario, è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. La viabilità, visto l'orario in cui è avvenuto l'incidente, non ha subito particolari ripercussioni.