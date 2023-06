Schianto all'incrocio, 18enne muore dopo cinque giorni di agonia. Era stato investito da un parente

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Quattro giorni di speranza e agonia. Oggi, 5 giugno, 2023, è morto in ospedale Simone Filippi, il ragazzo di 18 anni di San Giorgio delle Pertiche rimasto vittima di un incidente stradale giovedì 1 giugno alle 19,45 in via Trieste, a San Giorgio delle Pertiche.

Il ragazzo, che si trovava in sella ad una Kawasaki, si è schiantato contro una Bmw 320 condotta da S.B. di 55 anni. A rendere ancora più tragica la vicenda il fatto che tra i due vi fosse un legame di parentela. Subito dopo l'intervento dei soccorritori, il giovane è stato trasportato in ospedale in condizione disperate. E' stato sottoposto a tutte le cure del caso, ma alla fine i medici non hanno potuto far altro che accertarne l'avvenuto decesso. Ora l'automobilista, che all'esame dell'alcoltest effettuato dagli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco è risultato negativo, rischia di finire nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. La notizia della morte del diciottenne, che avrebbe festeggiato i 19 anni il 12 luglio, è arrivato all'ora di pranzo e ha lasciato l'intera comunità senza parole.