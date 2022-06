Schianto all'incrocio: un ferito. Traffico in tilt

NOVENTA PADOVANA - Schianto oggi 28 giugno alle 21 in via Noventana a Noventa Padovana. Per cause ora al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate una Land Rover Defender guidata da F.R. e una Opel Corsa con al volante A.B. di 45 anni. Entrambi i protagonisti sono del posto. Nell'impatto l'Opel Corsa si è ribaltata andando a finire contro il muro di cinta di una casa.

L'occupante è stato liberato dall'abitacolo dai Vigili del fuoco e poi affidato ai sanitari del Suem 118 che l'hanno trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni dai primi riscontri non destano preoccupazione, ma serviranno tutti gli accertamenti clinici del caso. Illeso il conducente del Defender.