Schianto nella Sr 308, tamponamento tra due Tir e un'auto: tre feriti

BORGORICCO - Tamponamento tra tre mezzi, tre persone finiscono all'ospedale. Lo schianto è successo oggi, lunedì 13 dicembre 2021, poco dopo le 11, lungo la SR 308 nel comune di Borgoricco: si tratta di un tamponamento tra due mezzi pesanti e un’auto che viaggiavano verso Padova. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre tutti i conducenti dei veicoli rimasti feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem intervenuto con tre ambulanze e l’elisoccorso per soccorrere i tre conducenti rimasti feriti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo alle 14:30.

