PADOVA - Nel pomeriggio di oggi, 9 marzo, poco prima delle 15:30 intervento dei vigili del fuoco in Via Maggiore a Ospedaletto Euganeo per soccorrere un uomo rimasto schiacciato da un macchinario per la lavorazione del marmo.

I vigili del fuoco di Este hanno liberato il malcapitato e prestato il primo soccorso. L’uomo è stato poi stabilizzato dal personale sanitario del SUEM ed elitrasportato in ospedale a Padova.

