PADOVA - Ha disputato tre Olimpiadi da protagonista, Francesca Bortolozzi. Nella gara di fioretto a squadre è stata medaglia d'argento a Seul nel 1988 e medaglia d'oro sia a Barcellona nel 1992 che ad Atlanta nel 1996. Eppure quando ha cominciato a praticare la scherma non cullava questo sogno. «Per me era soprattutto un piacere, un divertimento e una passione - racconta - e tale è rimasta a lungo. Mi piacevano le sensazioni che questo sport mi dava, vincere le piccole sfide con le compagne di sala, imparare a concentrarmi, sentire l'adrenalina salire. Poi quando a 18 anni, nel 1986 sono stata convocata per la prima volta con la nazionale maggiore per una prova di Coppa del Mondo, mi sono resa conto di avere raggiunto un certo livello. E allora sì, da quel momento mi sono detta che andare alle Olimpiadi poteva diventare un traguardo, un obiettivo, una meta. In quello stesso anno, a Como, ho vinto la mia prima gara tra le "grandi". Aumentava la responsabilità, era stimolante».

Ricordi indelebili

Nel mese di ottobre del 1988 prende il via in Corea del Sud, a Seul, la lunga avventura a Cinque Cerchi di Francesca Bortolozzi. «Avevamo una bella squadra, ma la Germania Ovest era fortissima e aveva dominato nella gara individuale occupando tutti e tre i gradini del podio. Le tedesche ci hanno battuto in finale, e ripensandoci a distanza di anni dico che potevamo fare meglio, che non sarebbe stato impossibile batterle. Di quelle Olimpiadi ho ricordi bellissimi. Non c'erano i social, niente cellulari per le foto, un altro mondo, più sereno. Poche anche le misure di sicurezza, si poteva girare tranquillamente per il villaggio olimpico. Mi sono goduta minuto per minuto la cerimonia di apertura. Fatto, come Italia, il giro di campo, avevamo un nostro settore dello stadio dove restare mentre le altre nazionali sfilavano. Vicino a noi c'era Carl Lewis, che quattro anni prima a Los Angeles aveva vinto quattro medaglie d'oro nell'atletica leggera, una leggenda». Poi aggiunge: «Non mi è andata male neanche a Barcellona a dire il vero, quella volta allo stadio i miei vicini erano i giocatori del Dream Team di basket. Ricordi indelebili, fotografati con la memoria invece che col telefonino». In quell'edizione dei Giochi arriva la medaglia è d'oro. «In squadra era entrata anche Giovanna Trillini, il commissario tecnico Attilio Fini dava spazio alle giovani di talento. È stata la sola volta che ho partecipato anche alla prova individuale. Avevo iniziato bene superando i primi turni, poi c'è stata una sospensione di tre ore, ho completamente perso la concentrazione e mi hanno eliminata. Mi sono però rifatta nella gara a squadre, c'era una forte sintonia con le compagne, abbiamo tirato tutte bene ed è arrivata la medaglia d'oro. Vincerla ai Giochi per un'atleta è il massimo».

Da riserva a titolare

Arriviamo al 1995. Francesca si sposa con Andrea Borella, altro schermidore plurimedagliato. Tra impegni di famiglia e maternità, di tempo per la scherma ne ha un po' meno, ma quando va in pedana non si nota per niente, perché continua a vincere. Nel frattempo il Cio ha stabilito che le squadre di scherma saranno formate da tre e non più da quattro atleti. E, a sorpresa, Francesca non fa parte del terzetto che va ad Atlanta nel 1996: accanto alle ormai intoccabili Giovanna Trillini e Valentina Vezzali, il nuovo ct Andrea Magro sceglie Diana Bianchedi, con Francesca nel ruolo di riserva. «Ci sono rimasta male - dice - senza togliere niente a nessuno, ritenevo di meritare un posto da titolare. Anche se ero diventata mamma di Claudia ero in forma, mi sentivo bene». E qui entra in gioco il destino. Durante la gara individuale Diana Bianchedi si infortuna seriamente. Francesca viene richiamata per la prova a squadre. E si fa trovare pronta: sono sue le stoccate decisive nella finale con la Romania, l'Italia è di nuovo medaglia d'oro. «Per me sono state Olimpiadi dolci e amare, con Bianchedi c'era rivalità, ma di sicuro non ho gioito per il suo dramma sportivo e umano. Comunque c'è voluto un po' per chiarirci del tutto. Poi lei ha avuto lo stesso il tempo per vincere molto». La riserva avrebbe accettato serenamente di farla nel 2000 a Sydney. «Pur rallentando i ritmi per dedicarmi a una famiglia che cresceva, continuavo a gareggiare. Qualche mese prima dei Giochi australiani mi viene detto che Vezzali, Trillini e anche Bianchedi avrebbero piacere se fossi io la riserva. Mi sta bene, è anche un bell'attestato di stima e fiducia e mi metto d'impegno. Per poi venire a sapere dalle pagine di un giornale che come riserva è stata presa un'altra. Chi mi aveva ufficialmente detto che la candidata ero io, avrebbe quanto meno dovuto avere il buon gusto di avvisarmi. Ma è acqua passata, non voglio polemizzare».

La soddisfazione

Terminata la fase agonistica, Francesca inizia ad allenare a Mestre, il club per cui era tesserata da anni e dove insegna anche Andrea Borella. Ma per lei non tira una buona aria. E così nel 2006 torna alla Comini, dove tutto era iniziato. «Il presidente Antonio De Danieli mi ha dato fiducia, due anni dopo è venuto anche Andrea. Con il tempo abbiamo ottenuto buoni risultati, agli ultimi mondiali Under 20 a Riyad erano presenti in tre della Comini: Matilde Molinari e Greta Collini, che hanno vinto l'oro nel fioretto a squadre, e Matteo Panazzolo, che ha solo 16 anni ed è giunto secondo sempre nella prova a squadre. Li ho seguiti da vicino perché dal 2013 faccio parte dello staff tecnico della Nazionale. Una bella soddisfazione». L'ennesima di una carriera inimitabile per questa icona dello sport padovano e italiano.