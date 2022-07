Scene hot in Prato della Valle a Padova: passione senza freni di fronte ai passanti

PADOVA - È diventato virale nelle ultime ore un video amatoriale che riprende una coppia di amanti impegnata in un rapporto sessuale in Prato della Valle. Come una stanza che non ha più pareti, ma alberi infiniti. Una passione senza freni, con fiumi di birra a rendere l'attimo ancora più emozionante e coinvolgente. Il tutto mentre decine di padovani passeggiano liberamente in Prato e osservano tra il serio e il faceto questo uomo e questa donna che non sanno resistere alla libido. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Se la coppia passionale dovesse essere rintracciata ed identificata, rischia di dover rispondere di atti osceni in luogo pubblico.

