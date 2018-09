Scatti in piazza: ecco i vincitori del contest fotografico del Gazzettino.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si e svolta ieri sera presso la magnifica cornice del Castello di San Pelagio che ci ha ospitato, la premiazione del 4° concorso fotografico “SCATTI IN PIAZZA “ promosso dal gazzettino.it , dove sono state scattate e inviate dai lettori oltre 300 foto, votate poi tramite mi piace di Facebook.L’iniziativa è stata realizzata grazie alla preziosa partecipazione dei nostri sponsor in particolar modo ANTENORE ENERGIA, CECCATO MOTORS e UNICOMM che hanno premiato i 3 vincitori.Alla premiazione hanno partecipato una settantina di invitati e si e poi conclusa con un generoso rinfresco servito dalla FRESCO PADOVA.I° CLASSIFICATO -CON 621 LIKEII° CLASSIFICATO -CON 545 LIKEIII° CLASSIFICATO -CON 489 LIKE