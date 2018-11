Scandalo patenti, tra i morti a caccia di test antidroga: sequestrati centinaia

di Marco Aldighieri

PADOVA - Proseguono le indagini su Medicina legale e sul presunto scandalo delle patenti di guida. Nei giorni scorsi gli inquirenti sono tornati all'istituto di via Falloppio per effettuare delle altre perquisizioni. Gli investigatori hanno sequestrato centinaia di provette di materiale biologico di persone decedute. Gli inquirenti sospettano che tra quei reperti siano finiti anche i campioni prelevati ad alcuni automobilisti amici e fatti sparire perchè positivi al test per alcol e droga. Un trucco per occultare le vere analisi ed...