Migranti, bufera sull'ex prefetto: «Porcherie? C'era un'emergenza»

di Mauro Giacon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA - La frase incriminata è questa: «È vero che ne abbiamo fatte di porcherie, però quando le potevamo fare». È il 14 aprile dello scorso anno e l'ormai ex prefetto di Padova, Patrizia Impresa, parla con il funzionario Pasquale Aversa incaricato di gestire i migranti in arrivo. Impresa, oggi prefetto a Bologna, ieri ha chiarito: «Probabilmente quello che va capito è che a me è toccato assumere decisioni, compiti, probabilmente non completamente condivisi, dettati...