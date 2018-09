«Dalla Prefettura soffiata alla coop Ecofficina sulla perquisizione in arrivo»

PADOVA - L'ex prefetto di Padova, Patrizia Impresa, e il suo vice Pasquale Aversa si sarebbero preoccupati di avvertire Simone Borile, responsabile della Edeco (ex Ecofficina), la cooperativa che gestisce l'accoglienza dei migranti in Veneto, di una perquisizione nel centro di Bagnoli da parte dei Carabinieri su ordine del pm Federica Baccaglini. Lo si legge in alcuni stralci delle intercettazioni dei Carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione degli arrivi. Impresa, che non risulta indagata, parlando con il suo vicario, avrebbe detto: «Vuoi avvisare....». Aversa, indagato insieme ad un'altra funzionaria della Prefettura che ora si trova a Bologna, le avrebbe risposto: «Ecofficina...Lo devo avvisare» riferendosi a Borile. «Eh..io direi di sì! - la replica di Impresa - Questi stanno arrivando...se non è già arrivata una squadra di ...di agenti speciali... quelli del lavoro».



La conversazione tra i due, avvenuta nel dicembre 2016 nel pieno dell'inchiesta con sette indagati, si fa via via più preoccupata. Aversa commenta: «proprio oggi che arrivano 40 migranti...alle 13». L'ex prefetto gli risponde senza giri di parole: «cazzo di Buddha ma non no...Oh Gesù Cristo... Speriamo che per le 13 sia finita...però io avviserei...quelli della cooperativa...eh...». Aversa rassicura il suo capo: «e ora lo chiamo - replica alludendo a Borile - ...ora lo chiamo e glielo dico...».

