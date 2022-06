PADOVA - Quali segreti saranno svelati? Quali sordidi particolari avrà inserito l’ex parroco di San Lazzaro che possano avere a che fare con lo scandalo a luci rosse che otto anni fa lo ha travolto? Da oggi tutto sarà alla luce del sole. Da oggi è in vendita il romanzo di Andrea Contin, ex don, “Mia madre è una ragazza. Morte di un ex prete a luci rosse”. Da oggi potrebbero essere svelati particolari finora nascosti. E qualcuno potrebbe riconoscersi. Un romanzo che l’autore sostiene non essere autobiografico ma visto che narra la storia di un prete trovato morto che teneva un “diario erotico”, qualche dubbio sorge spontaneo. Il libro è in vendita da oggi ma non si troverà nelle librerie. A quanto pare i canali tradizionali di vendita non confacevano all’opera di Contin. Si potrà trovare il volume sul sito internet oppure da martedì da Persona e Lavoro in via Pindemonte dalle 10 alle 16. Il costo? Offerta libera, si paga quel che si vuole all’ex prete a luci rosse. «Dopo tutto - si legge sul sito al di sotto del riquadro che spiega dove trovare il libro - ogni sfida è un atto di fede». Il fermento in città, e soprattutto nel quartiere di San Lazzaro, c’è da un po’. Da quando Contin ha annunciato la sua opera prima. Quanto ci sarà della sua vicenda personale in quel libro? Quanti si ritroveranno nei personaggi che affollano le pagine?

Otto anni fa lo scandalo colpì la città del Santo. Si venne a sapere che il parroco di San Lazzaro aveva avuto rapporti sessuali con alcune parrocchiane e una di loro lo aveva denunciato per lesioni private. L’anno dopo il vescovo Claudio Cipolla stabilì il suo ritorno allo stato laicale. Contin decise di patteggiare e venne condannato a un anno di pena con la sospensione condizionale. Lasciò la parrocchia, ma forse, non la dimenticò. Il protagonista del libro è Luca Canterletti, ex prete coinvolto quindici anni prima dell’inizio della trama in uno scandalo a luci rosse. Proprio come Contin. Canterletti viene trovato morto e il giorno prima del funerale la sorella Lina ritrova in quello che l’autore chiama “prato erotico” una serie di piccoli quaderni e alcune lettere scritte dal fratello. Cosa si nasconde dietro la sua morte? Già qualcosa si può leggere online. Contin ha pubblicato le prime pagine del libro, dove descrive il ritrovamento del cadavere di Canterletti e il momento in cui la sorella trova i suoi scritti. Sul suo sito internet Contin lascia un’anticipazione: «Dal 2 agosto era un libro, dal 21 dicembre la mia vita è un romanzo. Il romanzo di uno che è nato quattro volte senza ancora mai morire davvero una sola volta».