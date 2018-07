Una notte nel locale degli scambisti â€‹Mariti in incognito e quel "segnale"

di Enrico Silvestri

LIMENA - Come togliere il tappo dal lavandino, glu glu glu e la parte superiore del locale si svuota in un attimo, le cinque ragazze prendono le scale che portano al seminterrato seguite da un codazzo di maschi. Giù nella penombra, in alcune camere (ricavate con pareti in cartongesso e dotate di generose finestrelle) comincia il gran ballo. Chi fa, chi guarda, chi attende, chi gira, soppesa e valuta: è il mondo oscuro, in tutti i sensi, dei, dei locali a luci rosse, degliDel locale meglio tacere il nome. «Sa spiega Renato, il titolare non vorrei trovarmi poi con petizioni o manifestazioni per chiederne la chiusura». Tanto di locali del genere in paese ce ne sono tre. Finita invece l'era dei parcheggi che di notte diventavano affollati