Sbanda e finisce contro un albero col furgone: grave una 19enne

PADOVA - La notte scorsa, un quarto d'ora dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Saoncella a Montagnana per la fuoriuscita di strada di un piccolo veicolo commerciale: ferita gravemente la diciannovenne che era alla guida.



I pompieri accorsi da Este, hanno estratto la giovane rimasta incastrata nell'abitacolo, è stata stabilizzata dal personale del suem 118 per essere trasferita in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.



Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con il recupero del furgone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA