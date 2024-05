NOVENTA (PADOVA) - Bagno nelle vasche di piazza Europa e poi bisogni fisiologici in mezzo a via Roma durante il passaggio delle auto. Scoperti dalla Polizia locale, in arrivo multe fino a 30mila euro. In sette sono arrivati in piazza Europa nel cuore della notte a bordo di un suv. Poi hanno fatto "festa" senza sapere che l'area è videosorvegliata. Dopo una serrata indagine portata avanti dagli agenti della polizia locale, i primi colpevoli sono stati identificati.

Il bagno nelle vasche, pantaloni calati in strada

I fatti si sono svolti nella notte tra il 14 e il 15 aprile tra l'una e e le due di notte. Dalla visione delle immagini risultano due gruppi di ragazzi i quali, oltre a ad abbandonare i propri rifiuti in strada, tra cui bottiglie di birra e superalcolici, si sono gettati nelle fontane per quella che doveva essere una bravata. Non contenti, dopo aver bevuto a volontà, uno del branco si è divertito a urinare in strada, mostrando le proprie parti intime, proprio nel momento in cui transitavano alcune auto.

Le multe

Le indagini della Polizia locale del comandante Luca Meneghini sono partite dall'auto del gruppo. Dalla targa del mezzo si è passati alla fase dell'identificazione. Essendo il gruppetto tutto dell'Est Europa, residente a Padova, nell'attività hanno collaborato anche gli agenti del capoluogo. Ad oggi sono state identificate tre persone tutte di 35 anni. In arrivo a loro carico diversi verbali. Venendo meno al regolamento di polizia urbana, i tre identificati saranno multati ognuno con un verbali compresi tra 30 e 180 euro per aver fatto il bagno nelle fontane. Una seconda multa tra 25 e 150 euro verrà elevata a ciascuno dei trasgressori per aver bevuto bevande alcoliche a cielo aperto. Terzo verbale della medesima cifra sarà elevato per insudiciamento del suolo e dell'abitato. Il cittadino dell'Est che si è reso protagonista di bisogni fisiologici a cielo aperto di fronte alle auto in transito riceverà una maxi sanzione penale compresa tra 5mila e 30mila euro. La norma infatti sanziona chiunque, in luogo pubblico o aperto, o esposto al pubblico, compie atti osceni.

Controlli e telecamere

Del felice esito dell'attività, che nei prossimi giorni potrebbe portare ad identificare anche gli altri partecipanti alla "bravata" il sindaco Marcello Bano si è così espresso: «Ringrazio il corpo di polizia locale del comandante Meneghini. I responsabili sono stati identificati e convocati al comando. L'utilizzo massiccio della videosorveglianza sta dando gli esiti sperati. Noventa si conferma un territorio sicuro, dove l'attenzione per tutti questi fenomeni è massima. Chiunque verrà da noi a commettere qualcosa di illecito troverà».

Gli ha fatto eco il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Cannistraci: «Lavoriamo ogni giorno per garantire ai nostri cittadini la massima sicurezza e il decoro urbano. Con l'arrivo dell'estate saremo sempre più spesso in strada con la Polizia locale anche in orari serali e notturni. Fino a quando saremo al governo del paese ha concluso questa amministrazione non ammetterà episodi lontani dalle più elementari regole di convivenza civile».