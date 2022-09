Troppo veloce in curva: sbanda, sfonda la recinzione ed "entra" nella caserma dei carabinieri

CONSELVE - Paura ieri mattina, 26 settembre, alle 11 in quartiere della Fornace a Conselve. Due donne dentro una Fiat 500 hanno probabilmente imboccato la curva a velocità troppo sostenuta. L'utilitaria è finita dritta dentro il giardino della caserma dei carabinieri dopo aver divelto la recinzione. Il mezzo si è fermato soltanto perchè è andato ad impattare contro un albero. In caserma per i rilievi sono arrivati gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco che hanno identificato due amiche di 55 e 50 anni entrambe residenti a Conselve. Come da prassi la conducente è stata sottoposta all'alcoltest che tuttavia ha dato esito negativo. Restano i danni, ingenti alla recinzione della caserma, ma per pura fatalità non si segnalano feriti.