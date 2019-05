Sbaglia piano e sfonda la porta della vicina per farsi una doccia

di Marina Lucchin

PADOVA - Completamente fuori di sé, sbaglia piano, sfonda a testata la porta d'ingresso della vicina che abita sotto di lui, entra, si spoglia in corridoio e poi completamente nudo entra in bagno per farsi una doccia. La titolare dell'appartamento, sconvolta e terrorizzata, esce sul balcone e inizia a gridare invocando aiuto. Così arrivano i carabinieri, chiamati dai condomini sentite le urla della donna, che arrestano l'uomo, ancora tranquillamente sotto la doccia, per resistenza a pubblico ufficiale e violazione di...