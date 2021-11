Savina Confaloni volto dell'anno per i motori sotto il segno di... Nuvolari (e di Regazzoni)

La padovana Savina Confaloni è stata scelta per rappresentare una passione, che travalica ogni confine e continente, quella per le quattro ruote d'epoca: è la giornalista e presentatrice nata a Padova il volto dell'anno della Giornata Mondiale del Motorismo Storico, evento celebrato a Castel d'Ario, paese natale di Tazio Nuvolari, nel mantovano, con manifestazioni organizzate in contemporanea in diverse città di tutto il mondo. La sua nomina costituisce un fatto senza precedenti, prima donna a rompere un tabù fino a ieri tutto al maschile.

L'organizzatore Giorgio Ungaretti spiega: «Abbiamo voluto valorizzare la carriera di una donna forte, che ha saputo trasmettere la sua e nostra passione per i motori anche alle nuove generazioni».

Non si è risparmiata, l'esperta della Città del Santo, figura conosciuta e riconosciuta in Italia e all'estero, ovunque siano in esposizione gioielli d'antan ma sempre scintillanti e curatissimi; ha presentato manifestazioni di auto d'epoca lungo tutto lo stivale: la Mille Miglia, il Gran Premio Nuvolari, la Poltu Quatu Classic, la Terre di Canossa, senza snobbare l'evento di casa Car & Golf tra Padova e i Colli Euganei, ma anche la Targa Florio in Australia e tanti altri eventi. Voce ufficiale al taglio del nastro delle fiere Auto e Moto d'Epoca a Padova e Milano Autoclassica, non raramente si mette al volante di una veterana, magari componendo una coppia tutta al femminile, ed ha dimostrato di saperci fare aggiudicandosi delle competizioni di regolarità. «Da un settore dominato dagli uomini questo confesso che non me lo aspettavo - dice la bionda cronista - mi fa piacere però aver letto in tanti dei messaggi ricevuti da persone dell'ambiente che mi meritavo questo premio».



PASSIONE RADICATA

Da dove esce questa grande passione?

«E' nata con me. Da piccola giocavo anch'io con le bambole, ma quando potevo rubavo le macchine a pedali dei miei amici e mi facevo un giro. Più tardi è stata una scoperta, anche se non molto pratica per chi ha famiglia (Savina è mamma dei piccoli Niccolò e Allegra, ndr); il senso di libertà che danno questi eventi è impagabile. Alla mia prima Mille Miglia ho guidato la Jaguar C-Type, in altre occasioni la stupenda Ali di Gabbiano del Museo Mercedes, l'Alfa Giulia 1999 SS con Prisca Taruffi, figlia di Piero, ultimo a vincere la Mille Miglia; quest'anno insieme a Francesca Stanguellini ho corso la Freccia Rossa su un'Alfa Romeo 1900 Ti sostenendo un progetto di inclusività per offrire un'indimenticabile esperienza ad alcuni disabili».



IL CAMPIONE

Come è diventato un lavoro?

«Conoscevo Clay Regazzoni per motivi di famiglia e quando mi ha proposto di fargli da navigatrice nei rally di auto d'epoca sono entrata nel settore da una porta privilegiata, vivendolo in prima linea. Abbiamo iniziato a girare il mondo insieme ed ho conosciuto i più grandi collezionisti. Il gruppo Sky nel frattempo ha aperto un canale tematico di motori e mi ha chiesto di occuparmene, avendo io già parecchie esperienze nelle tivù locali, dove da piccola presentavo già: Colonna vincente su Tvset e Fuorigioco su Telepadova».

Cosa vuol dire raccontare una macchina? «Io non sono tanto per l'auto in sé, ma per cosa rappresenta. L'economia e la geografia hanno determinato la creazione di molte vetture; a me piace mostrare le mille sfaccettature di storie di auto e personaggi». Lei però ha fatto esperienze anche in altri campi televisivi. «Sono stata inviata di Matrix su Canale 5, Ogni mattina di Tv8 e su Marcopolo il mio programma Fly and Drive».



Da grande viaggiatrice, quali sono i posti che l'hanno più colpita?

«Lo Utah, dove ho sciato sulla fantastica snowpowder, il Texas, ma anche la Patagonia che ho percorso con il mio caro grande amico Clay che porto sempre nel cuore».