CITTADELLA - «Per noi è un passatempo, non abbiamo fatto niente di male». Così hanno detto candidamente agli agenti della Polizia locale di Cittadella e ripetuto alla presenza dei genitori. Il "passatempo" di una decina di ragazzi tra i 13 e i 16 anni di età era rappresentato dal violare una proprietà privata e poi lanciare sassi contro l’edificio facendo il tiro a segno con i vetri delle finestre. Inoltre si divertivano a mirare la vicina ferrovia e a gettare anche lì pietre vedendo chi riusciva a colpire i binari del treno.



LA VICENDA

Il fatto è avvenuto mercoledì scorso all'interno dell'area dell'ex stabilimento Firema, dove sorgevano le Officine di Cittadella, ora acquisita da un privato. Nell'ampio perimetro dovrebbe sorgere un quartiere residenziale, il San Marco. La zona è quella ad est del centro storico, Borgo Treviso. Il gruppo di giovani, che abitano tutti nel borgo, si è introdotto nell'ex zona industriale. La loro azione ha attirato l'attenzione di alcuni residenti che hanno udito gli schiamazzi ed i rumori dei vetri mandati in frantumi. Hanno allertato la centrale operativa della Polizia locale del Distretto Pd1A indicando quanto stava succedendo.

In via Rometta all'Olmo è giunta immediatamente una pattuglia. In lontananza ecco i ragazzini che in quel preciso istante stavano lanciando pietre in direzione dei binari e contro le vetrate dello stabile all'ingresso dell'ex azienda adibito ad uffici. Vistisi scoperti, il gruppo ha tentato di dileguarsi, ma sono stati tutti fermati dagli agenti che li hanno identificati. Il più giovane ha 13 anni, il più “anziano” 16, tutti abitanti nelle varie vie del quartiere di Borgo Treviso, dal quale grazie ad un sottopasso ciclo-pedonale è facilissimo raggiungere l'ex sito industriale. Quando sono stati richiamati alle loro responsabilità, si sono giustificati dicendo che per loro quello che avevano fatto era un semplice passatempo.



IN CASERMA

Sono stati chiamati i genitori negli uffici del comando nel Palazzo della Loggia, al fine di determinare i profili di responsabilità per ognuno di loro. Il comandante del Distretto Pd1A Gledis Sambugaro: «Abbiamo spiegato ai giovani che quello che per loro è un banale gioco, lanciare sassi, in realtà può trasformarsi in un evento tragico, e che soprattutto non deve essere un divertimento distruggere e rovinare edifici seppur non più occupati». In merito al controllo sul territorio dei gruppi di giovanissimi che frequentano i parchi dei quartieri creando problemi ai residenti o lordando o danneggiando spazi e beni pubblici, il comandate aggiunge: «Stiamo aumentando i controlli nelle aree più sensibili ed in Contra’ Corte Tosoni in questi giorni stanno ultimando l'installazione di undici telecamere che andranno a coprire dall'area del parcheggio di piazza San Paolo fino al parco giochi di via San Pietro«. Questo uno dei punti "caldi". In merito all'azione di vandalismo nell'area San Marco, la proprietà sta valutando il da farsi.