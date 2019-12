Chiude l'atelier l'ultimo sarto da uomo: «Una volta si imparava il mestiere di nascosto»

ABANO - C'era una volta la moda. Quella contraddistinta da tessuti pregiati, tagli sapienti, dettagli impeccabili. Nulla a che vedere con i capi dei grandi magazzini ed outlet. Un altro pezzo di quella moda andrà in archivio alla fine di quest'anno, quando Mariangelo Zaramella, 84 anni e sarto per uomo per quasi 70 anni, lascerà il suo atelier di Largo Marconi per godersi il meritato riposo. In pensione, a dire il vero, il sarto più anziano di Abano e quasi sicuramente della provincia, ci sarebbe stato da tempo. Ma ha continuato a lavorare per passione del mestiere e della gente. «Ho iniziato a 14 anni racconta come garzone a servizio di un artigiano in pieno centro a Padova. Ho imparato il mestiere quasi di nascosto, perché allora le tecniche erano custodite gelosamente». Dopo aver lavorato per una decennio come dipendente, arriva l'attività in proprio, prima a Padova e poi dal 1964 ad Abano. La sua prima bottega, nel centro delle Terme, si chiamata Sartoria Europa prima di spostarsi a metà degli anni 80 nell'attuale sede nell'isola pedonale. «Lavorare ad Abano continua il sarto- significava farsi prima un nome con la clientela del luogo. Quando i miei abiti sono stati notati ed apprezzati è arrivata poi anche la clientela straniera. Erano soprattutto i turisti tedeschi i frequentatori del mio atelier più esigenti. Durante la stagione termale, da marzo ad ottobre, dovevo lavorare giorno e notte per poterli accontentare».

SPESE

I clienti del resto non badavano a spese. L'unica eccezione la facevano sulla loro privacy. «Quando venivano per le ordinazioni ricorda Mariangelo - mi lasciavano solo il nome del loro albergo ed il numero di stanza. Forse perché arrivavano ogni volta con una donna diversa. Clienti importanti? Fra tutti ricordo un politico inglese venuto apposta da oltre Manica per i miei vestiti. Prenotava al President e si faceva accompagnare in sartoria con la Bentley o con la Rolls Royce». E non sorprende oggi la sua reazione quando il suo occhio si posa su chi va a passeggio in centro. «Mi rassegno si confida nel vedere pantaloni e giacche tagliati male e portati peggio. In chi la indossa manca la consapevolezza del gusto». Proprio Mariangelo che non ha trovato nessuno in tanti anni disposto ad ereditarne il mestiere avvierà l'attività di un'artigiana che gli subentrerà nell'atelier. «Io ho voglia di dedicarmi ad altro conclude magari al canto che è sempre stata la mia passione».

