PADOVA - Tanta gente ieri in Prato della Valle per “Sapori d’Autunno” promossa da Comune e Provincia. Fra prodotti dell’artigianato e della terra, caldarroste e la visita del ministro Elisabetta Casellati e del senatore Antonio De Poli, ce n’è stata una forse meno gradita agli standisti. Ad un certo punto si sono materializzati due agenti della Polizia Municipale che hanno controllato uno per uno i banchetti elevando alla fine 14 verbali. Che non sono ancora multe perchè ci saranno le controdeduzioni ma intanto sono contestazioni che riguardavano per esempio la regolarità delle bilance o la modalità di somministrazione e vendita dei prodotti alimentari. I controlli sono sacrosanti per evitare che ci siano irregolarità, ma gli standisti che già pagano 500 euro a testa per esserci, di certo non hanno gradito che in pieno pomeriggio venissero controllati mentre i clienti si avvicinavano per comprare. E molti sono stati i mugugni a fine giornata.



LA VISITA

In ogni caso ieri la manifestazione ha visto l’intervento del ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati, alla tavola rotonda sulla produzione agroalimentare tipica della Provincia e sulla candidatura dell’area dei Colli Euganei alla lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Con lei il senatore Antonio D Poli e il vice presidente della provincia di Padova Vincenzo Gottardo.



«Impossibile parlare di Padova senza pensare ai bolliti cari a Galileo Galilei, alla gallina padovana, a vini, prosciutti, dolci e al nostro immenso patrimonio agricolo, arricchito dalle contaminazioni orientali portate in dote dai commerci della Serenissima. In qualità di ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione mormativa conosco bene l’importanza del settore agroalimentare e sto lavorando perché le norme che lo regolano diventino un alleato e non più un nemico per i produttori» ha detto il ministro.



GLI STAND

Erano 35 i produttori in rappresentanza dell’intera provincia a proporre le migliori eccellenze della tradizione del territorio padovano alla storica mostra-mercato dedicata appunto alla valorizzazione delle specialità delle aziende agricole locali: i visitatori potevano acquistare carne, salumi, farine, pasta, formaggi, miele e altri prodotti dell’alveare, cereali, vini e liquori, birra artigianale, frutta, verdura, confetture, conserve, olio e vino. E nello spazio dal lato di Santa Giustina protagonisti saranno anche gli studenti con gli stand dell’Agrario Duca degli Abruzzi e dell’Alberghiero di Abano.



Da Lorin (Coldiretti) e Luca Trivellato (Cia), numero uno della Cia vengono sottolineate le criticità dell’ultimo anno che sta patendo il comparto. E l’invito unanime rivolto ai cittadini è di privilegiare i prodotti locali quando vanno a fare la spesa, in modo da sostenere le aziende padovane, con il vantaggio, nel contempo, di mangiare alimenti sani e freschi perché prodotti a pochi chilometri distanza.



C’è stato spazio anche alla solidarietà con la pizza farcita con i prodotti locali e il ricavato a favore ai bambini malati in cura nella Pediatria dell’ospedale di Padova.

Alla fine l’arrivo di un folto pubblico ha premiato questa sorta di festival del territorio che ha l’obiettivo è accorciare la distanza tra produttore e consumatore, con quest’ultimo che viene in Prato conoscere coltivatori e agricoltori, e a informarsi sul processo produttivo e su tutti i passaggi della filiera.