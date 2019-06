​Commando nella villa dell'imprenditore a Sanoara: presi due banditi

PADOVA - Sono stati arrestati, a Monfalcone e a Gorizia, gli ultimi due membri del commando che lo scorso 29 agosto aggredì un imprenditore cinese di Saonara (Padova) nella sua abitazione. Quel giorno un gruppo di 4 malviventi cinesi, armati di pistola revolver con matricola abrasa, aveva fatto irruzione nella villa di una famiglia di connazionali, asportando la somma di 10.000 Euro in contanti dopo una violenta colluttazione con l'imprenditore e suo figlio, che rimasero feriti.



Due rapinatori, il 41enne Jianjun Jin e il 62enne Ming Lu, vennero bloccati dai carabinieri di Piove di Sacco nelle vie limitrofe durante la fuga, mentre gli altri due complici riuscirono a fuggire. Dopo aver analizzato le telecamere della zona e aver acquisito diverse testimonianze, i carabinieri hanno individuato i fuggitivi in Wen Wu Hong, 30enne, e Xing Dong Li, 32enne: il primo è stato individuato e bloccato in centro a Monfalcone, il secondo è stato raggiunto alla Casa Circondariale di Gorizia, dove era già detenuto per altra causa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA