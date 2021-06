Rapina armata in casa del pensionato: lo bastonano e scappano con 5.000 euro e la sua auto

SAONARA - Rapina armata in casa di un pensionato, B.R., 68 anni, a Saonara in via Brentasecca ieri sera verso le 22.40. Due banditi, di cui uno armato di pistola, si sono introdotti nell'abitazione approfittando del fatto che la porta era rimasta aperta. Dopo aver colpito l'uomo con un bastone si sono fatti consegnare 5.000 euro e si sono allontanati a bordo della Citroen C3 di proprietà del pensionato, in seguito ritrovata in via Tombelle. L'uomo è stato medicato per ferita lacero-contusa alla testa dal 118. Sul posto i carabinieri di Legnaro.