Razziate 5 abitazioni, cittadini pronti alle ronde: no del sindaco

SAONARA - Non si arresta l’ondata di furti in paese. L’altra sera una banda di ladri ha preso nuovamente di mira la frazione di Villatora. Si segnalano 5 incursioni nelle abitazioni, ma potrebbero esserci altri episodi che al momento non sono stati registrati. Quattro effrazioni sono state messe a segno in via Zago, un quinto furto si è verificato nella vicina via Venezia. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Legnaro, costantemente in strada per tentare di porre un freno al cronico fenomeno dei reati predatori.