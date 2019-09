​Erbacce alte più di un metro sulle strade: sono un pericolo. E il Comune diffida la Provincia

di Cesare Arcolini

SAONARA (PADOVA) - Il Comune diffida la Provincia.. Le continue promesse di mettere il tutto in sicurezza non sono state mantenute. Il sindaco Walter Stefan dopo tre settimane di rinvii ha chiesto un quadro preciso della situazione alla sua Polizia locale, poi ha dichiarato: «Serve più collaborazione. Non vogliamo essere presi in giro da nessuno. Se non verranno rispettati i tempi per lo sfalcio dell'erba, passeremo alle sanzioni». La Provincia ha tempo dieci giorni per eseguire i lavori. Passato questo periodo scatterà un verbale di 250 euro. Si tratta di una norma del regolamento di Polizia urbana che riguarda anche i privati. La diffida è arrivata sui tavoli di palazzo Santo Stefano nella mattinata di ieri. Gli agenti della Polizia locale di Saonara hanno riscontrato che lungo le provinciali SP 40 Dei Vivai e Sp 35