SAONARA - Scappa di casa per andare a giocare al market del quartiere. Momenti di paura martedì pomeriggio ai confini tra il territorio di Vigonovo (Venezia) e Saonara. Ma per fortuna in un paio d’ore la situazione è rientrata nella normalità.

Con il papà un bambino è andato a far la spesa vicino a casa e si è innamorato di un giocattolo che ha trovato negli scaffali del supermercato Alì di via Vigonovese a Saonara. Non si sa se abbia chiesto al papà di regalarglielo, sta di fatto che lo desiderava a qualsiasi costo.

LA “FUGA”

Il giorno dopo il piccolo, di sei anni, ha eluso il controllo dei genitori ed è uscito di casa. Nell’immediatezza nessuno si è accorto della sua fuga. Con tutti i rischi del caso il piccolo si è messo le scarpe ed è fuggito via. Dalla sua abitazione di Vigonovo, dopo aver aperto il cancello, ha attraversato la strada e dopo aver percorso qualche centinaio di metri è tornato al supermercato. Questa volta da solo. Come un grande, senza alcun imbarazzo, si è recato allo scaffale dove sono custoditi i giocattoli per bambini. I clienti che affollavano il supermercato hanno continuato a far la spesa regolarmente, nessuno si è accorto di quel bambino solo davanti ad un mare di giocattoli.

Il ragazzino, dopo essersi guardato un po’ attorno, ha finalmente trovato l’oggetto dei suoi desideri e, compiaciuto, si è messo a giocare da solo senza disturbare nessuno. Nel frattempo i genitori del piccolo qualche minuto dopo la sua fuga si sono accorti che il figlio non era più a casa e che la porta era spalancata. E’ stato dato l’allarme al 112. La famiglia vive non distante da via Vigonovese e la paura concreta era che il piccolo attraversando da solo la strada potesse compiere qualche imprudenza.

Più pattuglie dell’Arma si sono messe alla ricerca del bambino. Si è subito capito che non poteva essersi spostato più di tanto. Insomma, le ricerche si sono concentrate nel quartiere attorno all’abitazione. A metà pomeriggio, verso le 17, al 112 è arrivata una seconda telefonata. Il direttore del supermercato Alì ha riferito di avere all’interno del supermercato un piccolo cliente senza genitori.

In pochi minuti in via Vigonovese si sono portati i carabinieri ed è accorso anche il papà. Quando il genitore l’ha visto sano e salvo istintivamente l’ha abbracciato dopo la grande paura. Il figlioletto invece ha continuato a giocare liberamente. Il genitore, scampato il pericolo, è probabile che nei prossimi giorni regalerà il tanto atteso giocattolo al figlio, in modo tale da evitare in futuro ulteriori fughe pericolose e inaspettate. Il papà, dopo aver ritrovato il sorriso, ha ringraziato a lungo sia i carabinieri che il personale del supermercato che con la massima premura, vedendo un bambino da solo, si è subito preso carico della situazione e ha chiesto l’ausilio delle forze dell’ordine.

