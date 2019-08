Festa con amici: ragazza 16enne di Camposampiero rischia coma etilico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPOSAMPIERO - Si è recata ad una, accompagnata fin lì dal padre. Ma lei, studentessa di 16 anni di Piombino Dese, ha rischiato il. Sul fatto stanno ora indagando i carabinieri della stazione di Camposampiero, che l'altra notte sono stati contattati dal personale del pronto soccorso per fare chiarezza sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai militari, l'adolescente. Non è dato sapere però chi le abbia offerto bevande alcoliche, nonostante lei sia minorenne. Certo è comunque che ad un tratto la giovane, mentre stava scherzando con gli amici, accusato un malore. Sulle prime chi le era vicino ha pensato si trattasse di qualcosa di passeggero e qualcuno ha cercato di farla riprendere dandole da bere un bicchiere d'acqua. Altri amici vedendo che la situazione non stava migliorando e, anzi, peggiorava, hanno cercato di farle prendere una boccata d'aria per riprendersi. Poi la situazione si è aggravata.