Va a fare la spesa e rischia di morire carbonizzato

In tarda mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti in via Valgrande a Sant’Urbano per l’incendio di un’auto.



L’automobilista si era appena fermato per entrare in un esercizio commerciale, quando si è accorto che l’auto aveva preso fuoco. I pompieri arrivati da Este con due automezzi hanno spento il rogo, che ha completamente bruciato la vettura.

Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento della vettura sono terminate dopo circa un’ora.

