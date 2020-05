Sant'Antonio di Padova, un flash mob per lanciare il maxi pellegrinaggio

PADOVA - Un flash mob è stato messo in atto stamane, sabato 30 maggio, da 40 pellegrini, partiti nella notte dai quattro punti cardinali del territorio padovano, davanti alla Basilica di Sant'Antonio a Padova. E' l'iniziativa con cui i frati minori conventuali della Provincia Italiana di Sant'Antonio di Padova hanno lanciato il progetto "Antonio 20-22", nato per celebrare i tre grandi anniversari antoniani del triennio 2020-2022: la vocazione francescana di Antonio, il suo naufragio in Italia e il primo incontro con san Francesco, il suo svelarsi al mondo come grande predicatore e santo. La risalita dell'Italia avverrà nel 2021:

«Partiremo in gennaio da Capo Milazzo in Sicilia, dove secondo la tradizione Antonio sbarcò - spiega fra Paolo Floretta, coordinatore del progetto - Poi attraverseremo Calabria, Basilicata, Campania e Lazio, fino all'Umbria, fino ad Assisi, dove arriveremo il 30 maggio 2021, giusto 800 anni dopo il primo abbraccio tra san Francesco e sant'Antonio. Riprenderemo quindi il percorso a staffetta, lungo il Cammino di sant'Antonio che valica l'appennino tosco-emiliano, quindi attraverseremo tutta l'Emilia per approdare infine in novembre in Veneto, a Padova, che raggiungeremo anche dal Friuli, da Gemona, dove sorge la prima chiesa che sia mai stata dedicata a sant'Antonio». © RIPRODUZIONE RISERVATA