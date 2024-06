Sant'Antonio, 40mila pellegrini a Padova per la festa del patrono. Da tutta Italia in coda per entrare in Basilica

PADOVA - Basilica del Santo gremita, lunghe code per accedere alla Cappella delle Reliquie, e decine di migliaia di fedeli da tutta Italia oggi, 13 giugno, alle celebrazioni della festa di Sant'Antonio, patrono di Padova . Un appuntamento con la devozione popolare che richiama pellegrini da tutto il mondo. Il tempo inclemente, con minaccia di pioggia, ha lasciato il posto con il trascorrere delle ore ad una giornata di sole, che ha agevolato il flusso costante di fedeli. Quarantamila i passaggi calcolati, dall'inizio della tredicina, nella cappella delle requie di Antonio. Numerosi i gruppi che sono giunti a piedi dai comuni limitrofi a Padova, partendo anche alle 2 di notte per arrivare in Basilica alle 6, ora della prima celebrazione della giornata. «Antonio è vicino alla gente perché il suo richiamo non ha barriere né differenze. Ascolta e dialoga con tutti mediante la sua Parola, così come nell'intimo della meditazione e del silenzio» ha detto il rettore della Basilica, padre Antonio Ramina.