Addio a Nicolò, ventiseienne stroncato dal male dopo due anni

di Cesare Arcolini

SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO - Ha lottato per oltre due anni contro un tumore che non gli ha dato scampo. La comunità di Sant'Angelo di Piove di Sacco piange, 26 anni. Il decesso è avvenuto in una clinica romagnola dove il giovane era ricoverato. Al suo fianco fino alla fine sono rimasti la mamma Cristina Colpo, il papà Alfonso e i fratelli Matteo e Jacopo. La notizia della morte di Niccolò, che era nato il 3 settembre del 1991, ha sconvolto l'intero paese didove tutti conoscono la famiglia Cesarotto e ne apprezzano le qualità umane. Anche il sindaco Mariano Salmaso ieri è apparso commosso di fronte a questa triste vicenda: «Quando muore una persona è sempre fonte di dolore - ha detto - quando a mancare è un ragazzo che si stava affacciando al mondo, così giovane, carico di aspettative, lo strazio è incalcolabile».