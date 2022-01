TOMBOLO - Per il terzo anno consecutivo l'azienda Endi della stilista Nada Beraldo, che produce abbigliamento professionale come camici e divise, è stata scelta dal team di Casa Sanremo per vestire il personale addetto alla Spa di un hotel dove soggiornano vip e cantanti partecipanti alla kermesse canora.

LA SODDISFAZIONE

Una soddisfazione che si ripete, dimostrando come la Dream Massage di Stefano Serra accordi affidabilità e rinnovata fiducia all'azienda altopadovana. Endi, fondata nel 2006, è dunque technical partner anche di questa edizione 2022 del festival.

«La divisa è un biglietto da visita, immediatamente identificativo e riconoscibile della realtà che la indossa spiega Nada e ogni nostra collezione è unica, frutto di ricerca, creatività, gusto, ma soprattutto funzionalità. Per queste caratteristiche, forse, siamo stati preferiti nuovamente».



Nada Beraldo condivide l'attività con il modellista Dario Mason e sedici anni fa hanno dato vita al sodalizio con le iniziali dei loro nomi: Endi. Insieme saranno all'hotel Del Anglais di Sanremo dal 31 gennaio fino alla fine della manifestazione, dove per tutta la settimana si avvicenderanno eventi e ospiti. In programma c'è anche la sfilata di Endi per lanciare la nuova collezione di capi per il settore Horeca, hotellerie, ristorazione, catering. Nelle precedenti edizioni, infatti, Endi aveva vestito gli chef, i barman e i pasticceri di Casa Sanremo. «Stavolta precisa Nada vestire il personale che fa parte di Dream Massage, l'area benessere e relax». Alla domanda se può fare rivelazioni sul look commissionato, risponde: «Posso solo dire che i colori predominanti sono il panna e l'oro, in tessuto cady. Abbiamo confezionato giacche, pantaloni, casacche, giubbotti, shopper, mascherine. Tutto l'outfit completo, insomma. Partiamo dal bozzetto per arrivare al modello, che deve rispettare e rispecchiare la filosofia del marchio del cliente. È sicuramente una grande soddisfazione essere stati richiamati a Sanremo, veniamo spesso ricercati da clienti importanti. Evidentemente il nostro approccio professionale e il concetto sartoriale fanno la differenza».

IL SETTORE

Endi veste il settore estetico, saloni di bellezza e di parrucchiere, la ristorazione e l'alberghiero. Un business in crescita, in questi ultimi due anni, è stato il medicale. L'ultima sfilata a Sanremo era stata presentata dalla conduttrice televisiva Veronica Maya. Il motto di Endi? «Pur ideando uniformi non si può vestire uniformemente tutti. Creiamo divise esclusive con uno styling dettagliato». (GC)

