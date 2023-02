PADOVA - Buone notizie per il settore commerciale della gioielleria. A dare impulso alle vendite sono stati la festa di San Valentino e anche i gioielli indossati dalle presentatrici di Sanremo. Le vendite di gioielli, annuncia Simone Tasinato, presidente di Federpreziosi Confcommercio Ascom Padova, sono tornate ai livelli pre Covid.

Voglia di brillare

L'ultimo raffronto valido per conoscere l'andamento del settore infatti è quello con le vendite del 2020, prima delle chiusure e dello tsunami che si è abbattuto in ogni campo del commercio e delle vite delle persone provocato dalla pandemia. «Se prendiamo come riferimento la festività di San Valentino ante Covid - ha commentato il presidente di Federpreziosi - possiamo dire che, a consuntivo, le vendite per la ricorrenza di quest'anno sono tornate su quei livelli». Vengono dunque archiviati i non buonissimi risultati ottenuti durante l'anno 2021 e, in parte, anche quelli dello scorso anno. Il San Valentino appena trascorso, come ha osservato Tasinato, ha visto il ritorno al romanticismo declinato nei gioielli che riproducono scritte come "amore", "love", "ti amo", realizzati soprattutto in oro giallo, mentre oro bianco e argento sono stati i materiali preferiti per orecchini e pendenti. «Nel momento attuale che vede l'aumento dell'inflazione - continua il presidente - oltre al valore romantico, il gioiello è anche una scelta di investimento economico, viene considerato un bene rifugio con elevato valore intrinseco che giustifica il ritorno verso la gioielleria». Non mancano però i problemi, rappresentati come per tutti gli altri settori merceologici, da internet e l'e-commerce. «Il web è una realtà, ma il negozio fisico continua a rimanere, soprattutto nel nostro settore, il punto di riferimento per gli acquisti - sottolinea Tasinato -. Dobbiamo anche considerare che l'acquisto di un gioiello non si improvvisa. È un oggetto che va "maneggiato", costituisce un'emozione che va toccata con mano».

Attrazione Ferragni

Il ritorno all'acquisto di gioielli per la ricorrenza degli innamorati ha goduto però anche del traino emozionale del Festival di Sanremo, concluso quest'anno solo sabato scorso, che in questa edizione ha raggiunto ascolti record. «Da sempre in quanto fenomeno di costume, Sanremo rappresenta una vetrina importante - ha concluso il presidente Tasinato -, ma quest'anno a testimoniarlo sono anche i clienti stessi entrati nelle gioiellerie per acquistare un prezioso. Grande successo infatti per la parure indossata nella prima serata del Festival dalla conosciutissima influencer Chiara Ferragni e dagli orecchini sfoggiati dall'attrice Elena Sofia Ricci. I loro gioielli sono stati argomento di valutazione e confronto per chi è passato nei nostri negozi per acquistare un gioiello».