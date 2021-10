Sanpellegrino si fa green: bottiglie riciclabili, rimorchi, stabilimento più ecologici

SAN GIORGIO IN BOSCO - Prendersi cura dell'acqua, ridurre l'impatto ambientale e creare valore condiviso. Gli impegni in materia di sostenibilità - argomento sempre più all'ordine del giorno in quest'ultimo periodo - dell'azienda Sanpellegrino, ambasciatore del beverage made in Italy in oltre 150 Paesi del mondo, è quello di salvaguardare, valorizzare e garantire all'acqua un futuro di qualità.



LA STRATEGIA

Come? Con progetti e piani industriali orientati alla creazione di valore condiviso, ossia con benefici anche per l'ambiente. Uno dei più importanti stabilimenti di emungimento di acqua e imbottigliamento di bibite del gruppo multinazionale, indicato in grande anche nelle etichette dell'acqua Vera, si trova lungo la strada provinciale Valsugana a San Giorgio in Bosco. Analogamente in questa sede, dunque, si procederà con l'efficientamento dei sistemi produttivi, avviando una logistica sostenibile, privilegiando l'utilizzo di packaging riciclato e riciclabile, e attraverso progetti di ricerca scientifica per salvaguardare le risorse idriche e la biodiversità. E infine anche con attività educative tese a sensibilizzare sul corretto utilizzo di questa preziosa risorsa per il pianeta e per le persone. Lo stabilimento di San Giorgio in Bosco, grazie ai nuovi impianti di cogenerazione e all'attuazione di nuovi progetti di efficienza energetica, ha ottenuto riduzioni del consumo energetico e delle emissioni di CO2 nell'ultimo triennio. Si è riusciti anche a ottimizzare i carichi in partenza grazie a rimorchi ultraleggeri che consentono di aumentare il numero di bancali trasportati per viaggio. È stato possibile anche diminuire gli sprechi delle macchine riempitrici e intervenire sui meccanismi di regolazione del riempimento, arrivando a un consumo medio, nel 2020, di 1,1 litri per litro di acqua minerale naturale imbottigliato. In un'ottica di economia circolare, il 100% dei rifiuti trasformato, e la stessa produzione di rifiuti all'interno delle fabbriche, si è ridotta del 13% rispetto al 2019. Non solo: tutti i materiali di confezionamento del packaging Sanpellegrino - plastica, vetro e alluminio - sono al 100% riciclabili.



NEL MIRINO

Ma l'obiettivo più ambizioso è di utilizzare, in media, entro il 2025, almeno il 50% di Pet riciclato. Sensibile al tema dei cambiamenti climatici, per il 2025 il gruppo Sanpellegrino si è prefissato di raggiungere la cosiddetta carbon neutrality dell'intero portafoglio prodotti, mentre per il 2030 si è data un traguardo ancora più ambizioso: raccogliere tante bottiglie quante ne produce. Una autentica rivoluzione dei consumi ma più che altro attenzione ai grandi temi nell'agenda di ogni realtà produttiva,