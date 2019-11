Il Veneto curerà la "salute" della Calabria: i 5 Stelle insorgono

di Angela Pederiva

VENEZIA - Lachiama e, su richiesta del, il Veneto risponde. Martedì la Giunta veneta ha approvato un accordo per cui sarà l’Aziendaa cercare di curare la sanità calabrese, in piano di rientro dal dicembre del 2009 e sottoposta a commissariamento dal luglio del 2010, con un disavanzo quantificato alla fine del 2018 in 213 milioni di euro. Ma quell’intesa è «incomprensibile» agli occhi di Francesco Sapia, deputato cosentino del Movimento 5 Stelle: «Se alla Lega si deve regalare la vittoria delle prossime Regionali – dice – posso anche dimettermi da subito».