PADOVA - Un servizio unico, accessibile online a qualsiasi ora, che permette di richiedere una molteplicità di servizi senza doversi recare agli sportelli distrettuali. Sarà attivo da lunedì il nuovo sportello amministrativo distrettuale dell'Ulss 6, con cui tutti gli utenti avranno a disposizione con pochi click e senza code un ventaglio di servizi. Altra novità importante, si potranno richiedere anche tramite delega, quindi per i figli piccoli, i parenti anziani o malati.

L'iniziativa

«È una scommessa nata per introdurre un nuovo approccio ai nostri servizi - spiega Paolo Fortuna, direttore generale dell'Ulss 6 - Grazie a un grandissimo lavoro di riorganizzazione interna che ha coinvolto tutte le branche della nostra Azienda sanitaria, possiamo oggi offrire uno strumento a cui si può accedere ventiquattro ore su ventiquattro, che garantisce uniformità a tutti gli utenti residenti nei vari distretti e che facilita l'accesso al mondo sanitario». In questo periodo iniziale i servizi offerti vanno dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale alla scelta o cambio del medico di famiglia e del pediatra, per i quali si possono esprimere fino a cinque preferenze. Poi si può richiedere la tessera sanitaria, ma anche il servizio di telesoccorso e pure le varie esenzioni (per reddito, patologia, malattia rara, invalidità, Covid e altre). Nei prossimi mesi saranno aggiunte ulteriori possibilità, fino ad avere tutti i servizi disponibili nei 23 sportelli presenti sul territorio. Tutti per il momento resteranno comunque aperti e pienamente funzionanti. «Era una scelta non più differibile - ha aggiunto Michela Barbiero, direttore amministrativo dell'Ulss - Fa parte di un molto più ampio progetto di riorganizzazione dell'Azienda e, con l'insorgere del Covid, è diventata evidente la necessità di poter accedere ai servizi in digitale. Così si evitano le code e anche chi lavora e ha problemi a incastrare orari e tempi potrà sbrigare ogni pratica comodamente da casa. Nella fase iniziale, oltre a poter sempre contare sull'aiuto dei nostri operatori, gli utenti potranno anche esprimere suggerimenti e consigli per aiutarci a migliorare, consentendoci anche di calibrare al meglio i tempi di risposta».

Come funziona

«Il funzionamento è semplice e intuitivo - specifica Michela Tregnaghi, dirigente amministrativo dell'Unità operativa Servizi amministrativi distrettuali - Ci si registra con l'identità digitale (Spid) e tra poco si potrà fare anche con la carta d'identità elettronica. Poi si scelgono i vari servizi proposti e si accede allo sportello vero e proprio. Ma c'è anche una parte apposita con le istruzioni per ogni passaggio, ci sono i moduli precompilati (utili anche per poterli poi portare agli sportelli fisici, ndr) e la possibilità di allegare i moduli stessi anche in formato foto (jpg)». Lo sportello online si troverà nella homepage del sito dell'Ulss (www.aulss6.veneto.it) e, una volta fatto l'accesso con Spid, il sistema riconoscerà automaticamente i dati di base. Riconoscendo l'indirizzo manderà altrettanto automaticamente le richieste al distretto di appartenenza senza doverlo cercare. Una volta inviata la richiesta si riceverà un messaggio di avvenuta presa in carico e si potrà monitorare l'iter di risposta. Lo sportello online è inoltre collegato con il Fascicolo elettronico, è attivo anche per i domiciliati non residenti e soprattutto garantisce la possibilità di agire anche con delega, semplicemente utilizzando lo Spid della persona per cui si vogliono richiedere i servizi.