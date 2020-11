SAN AMRTINO DI LUPARI - La notte scorsa, poco dopo le tre i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cardinale Agostini, a San Martino di Lupari (Padova), per l’incendio di un’autovettura: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Cittadella hanno spento le fiamme dell’auto andata irrimediabilmente distrutta. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

