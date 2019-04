© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIORGIO IN BOSCO - Ubriaco inciampa, cade, batte il collo sullo schienale di una sedia e viene ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Padova. Il fatto è avvenuto il 26 aprile alle 23.15 a San Giorgio in Bosco, durante la festa del paese, nella sala da ballo. Ora in ospedale, B. F. N, 50enne del posto, lotta tra la vita e la morte.