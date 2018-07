di Cesare Arcolini

S. GIORGIO DELLE PERTICHE - Due spaccate in tre giorni, migliaia di euro di danni. E’ quanto accaduto al negozio Kuadrifoglio di via Margarise ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Dopo il furto messo a segno dai malviventi tra lunedì e martedì, l’altra notte irruzione fotocopia all’una in punto.