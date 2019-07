Il passaggio a livello resta aperto: il treno bloccato e il traffico va in tilt

di Luca Marin

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Una delle sbarre del passaggio a livello non si chiude: panico tra gli increduli automobilisti in coda lungo la strada principale: ennesimo allarme ieri alle 19.30 all’altezza della stazione causa di una sbarra che resta alzata. Il treno Padova-Castelfranco costretto a fermarsi a pochi metri dal passaggio delle auto. Viabilità ferroviaria, come quella su gomma, in tilt e solo grazie all’intervento manuale dei tecnici di Rfi, coadiuvati all’inizio dai carabinieri chiamati...