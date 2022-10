Abbatte la sbarra del passaggio a livello e scappa. Caccia al responsabile

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - Stamattina, 3 ottobre, intorno alle 8, un automobilista, non si sa se a bordo di un'autoveicolo o di un camion, ha divelto una delle sbarre del passaggio a livello a San Giorgio delle Pertiche e anziché fermarsi ed avvisare le autorità a pensato bene di darsi alla fuga. Alcuni cittadini hanno immediatamente avvisato la centrale operativa della Polizia Locale della Federazione che ha invitato sul posto una pattuglia per garantire la sicurezza sia del traffico veicolare che di quello ferroviario. Contemporaneamente è stata allertata la Polfer e la centrale delle Ferrovie di Venezia per l'invio sul posto dei tecnici per la riparazione.

Pensanti le ripercussioni sulla linea Padova-Castelfranco in quanto i treni viaggiavano a passo d'uomo attraversando il passaggio a livello sotto l'attenta vigilanza della Polizia Locale. Dopo circa due ore il danno è stato riparato e la circolazione ferroviaria ha ripreso regolarmente ma ovviamente con ritardi che si sono accumulati. Sull'autore del danno sta ora indagando la Polizia Locale che potrebbe rischiare anche di essere denunciato per danneggiamento aggravato.