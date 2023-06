SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Grave incidente stradale oggi, giovedì primo giugno, intorno alle 20 in via Trieste a San Giorgio delle Pertiche. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco si sono venuti a scontrare una moto e un'auto. Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, S.F. di 19 anni del posto che dopo l'impatto è caduto rovinosamente a terra sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi. I sanitari del Suem 118 hanno così deciso di chiedere l'intervento da Padova dell'elisoccorso. Il giovane è stato stabilizzato e trasportato in ospedale. La prognosi è riservata, il personale medico che fin da subito l'ha preso in cura sta facendo di tutto per salvarlo.

La dinamica

Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'ennesimo schianto di questi ultimi giorni non viene esclusa una manovra azzardata, una banale disattenzione, ma anche l'eccessiva velocità. Come da prassi il conducente dell'auto, rimasto illeso, è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

La situazione traffico in via Trieste ha subito forti rallentamenti per circa un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare l'attività. I mezzi se il quadro del ragazzo dovesse precipitare potrebbero essere sequestrati. All'incidente hanno assistito numerosi testimoni che hanno seguito con il fiato sospeso le operazioni di soccorso al ragazzo rimasto coinvolto.