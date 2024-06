SAN GIORGIO IN BOSCO (PADOVA) - È stato rinvenuto il cadavere di un 70enne che era caduto in un fossato ripieno d'acqua piovana vicino casa. È successo nel tardo pomeriggio di ieri in San Giorgio in Bosco, via S.Antonio: è intervenuta una pattuglia dell'arma locale.

La morte è stata causata da annegamento in quanto il 70enne non è riuscito a risalire dal canale a causa delle sue condizioni di salute.