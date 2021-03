Sammy Basso si laurea a Padova in ​Molecular Biology

PADOVA,- Sammy Basso, affetto da progeria e testimonial per questa rara sindrome "dell'invecchiamento precoce", si è laureato all'Università di Padova. Lo rende noto l'Ateneo che ricorda come Basso si è laureato in Molecular Biology presso il Dipartimento di Biologia. La seduta di laurea si è svolta in modalità telematica e diretta streaming sul canale youtube del Dipartimento di Biologia. Sammy ha difeso una tesi dal titolo «Crosstalk between Lamin A and Interleukin 6 under stress conditions and in premature ageing». Sammy dopo aver seguito il corso di Cell Biology tenuto dalla Prof. Chiara Rampazzo, ha svolto il suo tirocinio sotto la guida della Dott.ssa Lattanzi e della Dott.ssa Capanni, che studiano la progeria presso l'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna. La Progeria o sindrome di Hutchinson-Gilford, è una malattia rara che causa l'invecchiamento precoce anche se non altera la mente, che resta l'unico indice della vera età del malato.