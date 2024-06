PADOVA - È il volto dietro “Magnapadova”, la pagina Instagram nata nel 2019 e che, a distanza di cinque anni, conta quasi 42mila follower. Un progetto che unisce due grandi passioni della sua creatrice, Samantha Capuzzo: quella per la tecnologia e quella per il cibo, da sempre parte della sua vita e di cui oggi è una apprezzatissima ambasciatrice, tanto da essere stata scelta dalla Regione Veneto come creator digitale emergente.

Ma chi è Samantha Capuzzo?

«Sono una ragazza che è nata e vissuta in provincia di Padova e sono sempre stata amante del cibo. Andare per locali per me era come una rivelazione. Sono anche una ragazza molto appassionata: da sempre quando qualcosa inizia a piacermi mi ci fiondo subito. Se a questo unisco la mia passione per la tecnologia e le riflessioni che ho fatto su cosa potessi fare nella vita, ecco che nasce “Magnapadova”, che mette insieme social e cibo».

Entriamo più nel dettaglio del progetto “Magnapadova”: come nasce?

«Dalla fine della scuola ho iniziato a fare diversi lavoretti, fino ad arrivare a un periodo in cui le cose cominciavano a non andare bene. A quel punto, visto che sapevo fare tante cose ma nulla di specifico, ho pensato che fosse il momento di farmi conoscere per quello che ero brava a fare. Volevo iniziare con un progetto che potesse raccontare indirettamente chi sono e cosa posso fare, mettendo insieme quello che mi piace fare. Confrontandomi con delle amiche mi è stato chiesto cosa sapessi fare e d’istinto ho risposto “Mangiare!”. L’ho messo insieme ad altre qualità come l’essere spontanea, genuina, trasparente e unendo il tutto è nata la voglia di raccontare alle persone, tramite i social, il locali che andavo a scoprire».

Negli ultimi anni ha avuto modo di conoscere diverse realtà cittadine. Quali consiglierebbe a chi arriva a Padova per la prima volta per conoscere un po’ l’essenza della città?

«Li manderei in qualche locale del Ghetto. Magari quei posti dove arrivi e trovi i tavolini all’esterno, un po’ sullo stile delle osterie di un tempo, con i bicchierini delle ombre di vino rosso o bianco frizzantino e i clienti affezionati presenti fin dal mattino. Mi piacciono gli ambienti rustici, con la vetrina con gli spunciotti e tante bottiglie di vino. Credo che questa immagine incarni un ambiente e di un’esperienza tipicamente veneti».

Tra le tantissime collaborazioni avute in questi anni, cittadine o regionali che siano, ce n’è stata qualcuna che le è rimasta nel cuore?

«Ricordo che una volta mi scrisse via Instagram questa signora con il suo profilo personale. Gestiva una pizzeria e voleva farmi assaggiare la sua pizza, così in una giornata in cui ero in zona sono passata da lei. L’ambiente era molto retrò, all’inizio non ero molto convinta, ma lei si è dimostrata gentilissima e dolcissima. Mi ha raccontato che in precedenza suo padre gestiva la pizzeria ristorante, ma era venuto a mancare due anni prima e per quanto avesse assunto altri pizzaioli non le piaceva particolarmente la pizza che facevano. Si era quindi messa a fare un corso come pizzaiola e aveva imparato come farla da sola. Oggi è ancora una delle pizze più buone che io abbia mai mangiato. Io ero andata solo per conoscerla, ma mi è piaciuta così tanto che le ho dedicato immediatamente un post. Dopo tre anni credo che tante persone frequentino ancora quella pizzeria anche per quel post».

L’anno scorso ha anche partecipato a Veneto Creators promosso dalla Regione. Com’è stata quest’esperienza?

«Il progetto prevedeva di raccontare il Veneto ed è stato bellissimo e utile al tempo stesso. È stata una bella esperienza anche l’esserci riuniti tutti insieme e aver avuto l’occasione di conoscere altri creator veneti come me. Si sono create le condizioni per potersi confrontare con altre persone dell’ambiente e per conoscerne alcune che magari non si avrebbe avuto l’occasione di incrociare altrimenti».

Con gli altri creator conosciuti in questi anni sono nate anche delle collaborazioni?

«Mi è davvero piaciuto conoscere così tanti ragazzi, questa penso sia stata la ricchezza maggiore. Di video e contenuti extra in realtà ne ho fatti pochi. Ad esempio uno insieme a Benedetta Polato, con cui eravamo anche in squadra insieme per Veneto Creators, parlando di Sotto il Salone. E un altro insieme ad Alice Guerra parlando delle frittelle di Venezia. Con lei tra l’altro ho in cantiere anche altri video da realizzare in futuro, ma per ora non voglio svelare di più».

Tra tutti i diversi tipi di cucina che ha sperimentato, qual è alla fine quella che preferisce?

«Sicuramente la cucina asiatica in generale, sia giapponese che cinese, ma anche quella indiana».

E quella che invece non la fa impazzire?

«Se proprio devo scegliere qualcosa, forse i dolci greci, che hanno tanto sciroppo e zucchero. Ma al di là di questo anche la cucina greca mi piace molto. In generale non credo di aver mai provato un tipo di cucina che mi abbia fatto dire “non mi piace”».